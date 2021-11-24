عون لفت الى ان تداعيات عدم اجراء التدقيق المحاسبي الجنائي سلبية على جميع الصعد لاسيما وان القانون ينص على انسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة

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