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عون لفت الى ان تداعيات عدم اجراء التدقيق المحاسبي الجنائي سلبية على جميع الصعد لاسيما وان القانون ينص على انسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة

Lebanon 24
24-11-2021 | 05:24
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عون أكّد لوزير الدولة في الخارجية الألمانية أن لبنان بدأ اتصالاته مع صندوق النقد الدولي لإطلاق ورشة إصلاحية بالتزامن مع التدقيق المالي الجنائي وتحريك عجلة العمل الحكومي وتطوير قطاع الكهرباء وإعادة اعمار مرفأ بيروت
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24/11/2021 16:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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24/11/2021 16:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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24/11/2021 16:06:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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