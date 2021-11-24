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تكليف وزير الخارجية الإثيوبية بمهام رئيس الوزراء بعد تولي آبي أحمد القيادة في جبهة القتال
Lebanon 24
24-11-2021
|
05:47
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