20
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
9
o
بعلبك
17
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
القيادة المركزية الأميركية: مستعدون لخيار عسكري محتمل إذا فشلت المحادثات مع إيران (العربية)
Lebanon 24
24-11-2021
|
11:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكينزي: إيران لا تزال تمثل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المنطقة (الحرة)
Lebanon 24
قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكينزي: إيران لا تزال تمثل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المنطقة (الحرة)
24/11/2021 20:37:12
24/11/2021 20:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
المحادثات ستتركز على الخطة "ب" إذا فشلت المفاوضات مع إيران ( العربية)
Lebanon 24
المحادثات ستتركز على الخطة "ب" إذا فشلت المفاوضات مع إيران ( العربية)
24/11/2021 20:37:12
24/11/2021 20:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية لـ"العربية": نركز حالياً على الخيار الدبلوماسي للتعامل مع إيران ونريد من الإيرانيين ضمانات للالتزام الكامل بالاتفاق النووي
Lebanon 24
الخارجية الأميركية لـ"العربية": نركز حالياً على الخيار الدبلوماسي للتعامل مع إيران ونريد من الإيرانيين ضمانات للالتزام الكامل بالاتفاق النووي
24/11/2021 20:37:12
24/11/2021 20:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: قلنا إننا مستعدون للعودة إلى المحادثات ونأمل أن نسمع من الإيرانيين قريبا
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: قلنا إننا مستعدون للعودة إلى المحادثات ونأمل أن نسمع من الإيرانيين قريبا
24/11/2021 20:37:12
24/11/2021 20:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
خبر حزين من كارين رزق الله.. للأسف!
Lebanon 24
خبر حزين من كارين رزق الله.. للأسف!
03:00 | 2021-11-24
24/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو "المخرج اللائق" المطروح لاستقالة قرداحي
Lebanon 24
هذا هو "المخرج اللائق" المطروح لاستقالة قرداحي
22:37 | 2021-11-23
23/11/2021 10:37:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا أولاً": هذه الأبراج أنانية وتعشق نفسها.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
"أنا أولاً": هذه الأبراج أنانية وتعشق نفسها.. تعرفوا إليها
01:30 | 2021-11-24
24/11/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار...إليكم ما بلغه مساءً
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار...إليكم ما بلغه مساءً
13:51 | 2021-11-23
23/11/2021 01:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
خبأ صخرة سنوات لظنه أنها من الذهب...ولكن هذا ما اكتشفه (فيديو)
Lebanon 24
خبأ صخرة سنوات لظنه أنها من الذهب...ولكن هذا ما اكتشفه (فيديو)
16:00 | 2021-11-23
23/11/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:29 | 2021-11-24
التحالف: العملية في صنعاء استهدفت معسكرات دار الرئاسة (العربية)
13:25 | 2021-11-24
الوزيرة البريطانية لشؤون إفريقيا: الوضع يتدهور بإثيوبيا وخيارات مغادرة البريطانيين قد تصبح محدودة (الجزيرة)
13:11 | 2021-11-24
أكسيوس نقلا عن مصادر أميركية: واشنطن ستواصل التدريبات العسكرية مع إسرائيل ودول عربية لمواجهة إيران (الشرق)
13:09 | 2021-11-24
مصدر في مفوضية الانتخابات الليبية: قبول مبدئي لترشح خليفة حفتر وعقيلة صالح وفتحي باشاغا والدبيبة ومعيتيق (سكاي نيوز عربية)
13:00 | 2021-11-24
مفوضية الانتخابات الليبية: سيف الإسلام القذافي غير مؤهل لخوض الانتخابات (العربية)
12:58 | 2021-11-24
التحالف: ضربات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء (العربية)
فيديو
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
11:00 | 2021-11-24
24/11/2021 20:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
04:00 | 2021-11-24
24/11/2021 20:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"تويوتا" تغزو أسواق الشرق الأوسط بسيارة اقتصادية... تعرفوا على "Belta" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2021-11-23
24/11/2021 20:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact