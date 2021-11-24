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WSJ: إسرائيل حثت الولايات المتحدة على عدم إبرام اتفاق جزئي مع طهران واعتبرته بمثابة هدية لها

Lebanon 24
24-11-2021 | 16:24
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