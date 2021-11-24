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رئيس الوزراء العراقي: الأحداث الأخيرة "المؤلمة" بكردستان تستدعي موقفا مسؤولا لوقف التدهور
Lebanon 24
24-11-2021
|
17:30
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