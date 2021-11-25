نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ"صوت كل لبنان": معظم المستشفيات اقفلت اقسام كورونا بعد آخر موجة شهدناها ومن الصعب جدا استيعاب موجة جديدة من الفيروس

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