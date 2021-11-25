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هارون لـ"صوت كل لبنان": المشكلة تكمن في كلفة المستلزمات الطبية التي يتوجب على المستشفيات تأمينها بالدولار بالاضافة الى هجرة الجسم التمريضي

Lebanon 24
25-11-2021 | 01:49
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