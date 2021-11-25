أخبار عاجلة

انتخاب أحمد ناصر الريسي لمنصب رئيس الإنتربول الدولي ليصبح أول شخصية عربية تتولى هذا المنصب (سكاي نيوز)

Lebanon 24
25-11-2021 | 02:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي سيشدد خلال مؤتمر باريس على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية بموعدها (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/11/2021 14:48:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يدين في بيان له محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/11/2021 14:48:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار رئيس الوزراء العراقي يعلن اكتمال العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/11/2021 14:48:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في مفوضية الانتخابات الليبية: قبول مبدئي لترشح خليفة حفتر وعقيلة صالح وفتحي باشاغا والدبيبة ومعيتيق (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/11/2021 14:48:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:43 | 2021-11-25
07:26 | 2021-11-25
07:13 | 2021-11-25
06:57 | 2021-11-25
06:50 | 2021-11-25
06:50 | 2021-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website