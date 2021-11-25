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وزير الطاقة التركي: سفينة التنقيب الرابعة ستبدأ مهمتها في المتوسط منتصف العام المقبل

Lebanon 24
25-11-2021 | 03:43
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