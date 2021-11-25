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البابا فرنسيس خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في الفاتيكان: أدعو إلى تعاون جميع اللبنانيين من أجل انقاذ وطنهم

Lebanon 24
25-11-2021 | 05:53
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