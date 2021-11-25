ميقاتي من الفاتيكان: سمعتُ من المسؤولين في الكرسي الرسولي كلاماً مشجعاً حول اهمية المحافظة على الوفاق الوطني بين اللبنانيين وضرورة توفير كل مقومات النجاح له

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