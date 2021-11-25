أخبار عاجلة

أكثر من مليون ونصف المليون وفاة بكورونا في أوروبا

Lebanon 24
25-11-2021 | 05:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الصحة العالمية: قلقون من حدوث 700 ألف حالة وفاة إضافية بكورونا في أوروبا بحلول الربيع
lebanon 24
25/11/2021 14:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الإصابات العالمية بكورونا تقترب من 258 مليوناً، وإجمالي الوفيات وصل إلى خمسة ملايين و411200 وفاة
lebanon 24
25/11/2021 14:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا‬⁩ تسجل أكثر من 40 ألف إصابة و40 وفاة جديدة بكورونا‬⁩
lebanon 24
25/11/2021 14:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابات كورونا عالميا: 228.4 مليون إصابة وأكثر من 4.6 مليون وفاة
lebanon 24
25/11/2021 14:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:43 | 2021-11-25
07:26 | 2021-11-25
07:13 | 2021-11-25
06:57 | 2021-11-25
06:50 | 2021-11-25
06:50 | 2021-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website