أخبار عاجلة

مسؤول حكومي سوداني: مقتل 35 شخصا اثر اشتباكات قبلية في غرب دارفور

Lebanon 24
25-11-2021 | 06:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مقتل 8 أشخاص جراء اشتباكات اندلعت بعد زيارة مسؤولين حكوميين إلى ولاية أوتار براديش الهندية
lebanon 24
25/11/2021 14:52:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 4 من قوات الدعم السريع في اشتباكات بولاية دارفور السودانية (العربية)
lebanon 24
25/11/2021 14:52:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بوزارة الصحة السودانية: مقتل سبعة وإصابة 140 في احتجاجات الاثنين عقب الانقلاب العسكري في السودان
lebanon 24
25/11/2021 14:52:10 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش يدعو إلى الإفراج الفوري عن حمدوك والمسؤولين الحكوميين والسياسيين السودانيين الذين تم اعتقالهم
lebanon 24
25/11/2021 14:52:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:43 | 2021-11-25
07:26 | 2021-11-25
07:13 | 2021-11-25
06:57 | 2021-11-25
06:50 | 2021-11-25
06:50 | 2021-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website