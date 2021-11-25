أخبار عاجلة

برّي يلتقي في هذه الاثناء وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في عين التينة

Lebanon 24
25-11-2021 | 07:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
يلتقي وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب في هذه الاثناء الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي
lebanon 24
25/11/2021 14:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
lebanon 24
25/11/2021 14:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بري عرض الاوضاع مع الرئيس ميقاتي والتقى وزير الخارجية عبد الله ابو حبيب
lebanon 24
25/11/2021 14:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله هذه مسألة إقليمية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/11/2021 14:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:43 | 2021-11-25
07:13 | 2021-11-25
06:57 | 2021-11-25
06:50 | 2021-11-25
06:50 | 2021-11-25
06:41 | 2021-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website