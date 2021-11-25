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أخبار عاجلة
الجيش الأوكراني يُعلن عن تنظيم تمرين للدبابات في منطقة متنازع عليها مع إنفصاليين روس
Lebanon 24
25-11-2021
|
07:56
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