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الجيش الأوكراني يُعلن عن تنظيم تمرين للدبابات في منطقة متنازع عليها مع إنفصاليين روس

Lebanon 24
25-11-2021 | 07:56
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