21
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الأمن السوداني يُطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان
Lebanon 24
25-11-2021
|
08:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الأمن التونسي يستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في صفاقس (العربية)
Lebanon 24
الأمن التونسي يستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في صفاقس (العربية)
25/11/2021 17:47:07
25/11/2021 17:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الأمن السودانية تفرّق بالغاز المسيل للدموع تظاهرة ثانية مناهضة لسيطرة الجيش في الخرطوم
Lebanon 24
قوات الأمن السودانية تفرّق بالغاز المسيل للدموع تظاهرة ثانية مناهضة لسيطرة الجيش في الخرطوم
25/11/2021 17:47:07
25/11/2021 17:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في الخرطوم
Lebanon 24
قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في الخرطوم
25/11/2021 17:47:07
25/11/2021 17:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا الوصول إلى مقر مجلس الوزراء (الجزيرة)
Lebanon 24
الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا الوصول إلى مقر مجلس الوزراء (الجزيرة)
25/11/2021 17:47:07
25/11/2021 17:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
وضع اللبنانيين قد يتحسّن في هذه الحالة.. وهكذا تستقرّ الليرة
Lebanon 24
وضع اللبنانيين قد يتحسّن في هذه الحالة.. وهكذا تستقرّ الليرة
13:00 | 2021-11-24
24/11/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ للسكان في عكّار.. هذا ما عليهم فعله بشكل فوري
Lebanon 24
نداءٌ للسكان في عكّار.. هذا ما عليهم فعله بشكل فوري
12:14 | 2021-11-24
24/11/2021 12:14:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة اغترابية.. حادثٌ مروّع ينهي حياة اللبناني "أحمد" في السنغال (صور)
Lebanon 24
فاجعة اغترابية.. حادثٌ مروّع ينهي حياة اللبناني "أحمد" في السنغال (صور)
14:04 | 2021-11-24
24/11/2021 02:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي بجلسة تصوير جريئة من داخل مسبح في دبي.. والجمهور يعلّق: "كتير مغيرة" (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي بجلسة تصوير جريئة من داخل مسبح في دبي.. والجمهور يعلّق: "كتير مغيرة" (صور)
02:00 | 2021-11-25
25/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر طيبة وصدقاً في المشاعر
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر طيبة وصدقاً في المشاعر
01:10 | 2021-11-25
25/11/2021 01:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:44 | 2021-11-25
الدفاع المدني: حريق داخل منزل في شحيم
10:05 | 2021-11-25
لافروف يؤكد لنظيره الياباني استعداد موسكو للحوار مع طوكيو حول إبرام معاهدة سلام
09:45 | 2021-11-25
إعادة فتح السير على طريق عام جلالا - شتورا بالاتجاهين
09:33 | 2021-11-25
سيف الإسلام القذافي يدعو أنصاره إلى الاستمرار في استلام بطاقات الانتخاب حتى بعد اسبعاده مبدئيا من السباق الرئاسي (الحرة)
09:32 | 2021-11-25
رئيس وزراء بلجيكا: عودة كورونا الحالية أسوأ من أكثر السيناريوهات تشاؤما
08:51 | 2021-11-25
ميركل: أي اعتداء على سيادة أوكرانيا سيكون له ثمن باهظ
فيديو
ربيع بارود بين شوارع بيروت يطلق "بطل العالم بالحلا" (فيديو)
Lebanon 24
ربيع بارود بين شوارع بيروت يطلق "بطل العالم بالحلا" (فيديو)
07:20 | 2021-11-25
25/11/2021 17:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
11:00 | 2021-11-24
25/11/2021 17:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
04:00 | 2021-11-24
25/11/2021 17:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact