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لافروف يؤكد لنظيره الياباني استعداد موسكو للحوار مع طوكيو حول إبرام معاهدة سلام

Lebanon 24
25-11-2021 | 10:05
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