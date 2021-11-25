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المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا اعتبارا من 26 تشرين الأول جراء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
25-11-2021 | 11:08
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