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المرصد السوري: القوات التركية تستقدم تعزيزات عسكرية لمواقعها في منطقة خفض التصعيد (العربية)

Lebanon 24
25-11-2021 | 14:22
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