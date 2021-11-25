مروان شربل لـmtv: العلاقة بين سعد الحريري و السعودية مقطوعة بالكامل ولديه أسبابه لعدم العودة إلى لبنان وربّما تكون أمنيّة ولا ألومه على موقفه وأتمنى أن يترشح في الانتخابات

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