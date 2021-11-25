أخبار عاجلة

مروان شربل لـmtv: العلاقة بين سعد الحريري و السعودية مقطوعة بالكامل ولديه أسبابه لعدم العودة إلى لبنان وربّما تكون أمنيّة ولا ألومه على موقفه وأتمنى أن يترشح في الانتخابات

Lebanon 24
25-11-2021 | 15:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
شربل لـmtv: وزير الداخلية يُقرّر ما إذا كان بإمكانه تنظيم الانتخابات أم لا وفي العام 2018 هناك 4 صناديق "ما وصلوا للفرز"
lebanon 24
26/11/2021 01:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير السابق مروان شربل لـmtv: كلّ نائب يدفع ويشتري أصواتًا هو أكبر فاسد وفي انتخابات 2018 تمّ أخذ الهويات من ناخبين لمنعهم من الاقتراع
lebanon 24
26/11/2021 01:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
طعمه: لتسوية العلاقة مع السعودية والخليج لان لبنان لا يتحمل اية خضة جديدة
lebanon 24
26/11/2021 01:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
زكي بعد لقائه بوحبيب: علينا أن نستمرّ في العمل الجاد لأنّ العلاقة بين لبنان ودول الخليج وتحديداً مع السعودية هي علاقة قديمة وراسخة
lebanon 24
26/11/2021 01:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:48 | 2021-11-25
17:47 | 2021-11-25
16:40 | 2021-11-25
16:19 | 2021-11-25
16:10 | 2021-11-25
15:58 | 2021-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website