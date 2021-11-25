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أخبار عاجلة
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: منشأة كرج لن تخضع للتفتيش لأنها لا تضم مواد نووية
Lebanon 24
25-11-2021
|
15:54
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