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المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: منشأة كرج لن تخضع للتفتيش لأنها لا تضم مواد نووية

Lebanon 24
25-11-2021 | 15:54
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