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روسيا اليوم: وفد من "طالبان" يتوجه إلى قطر للقاء مسؤولين أميركيين وأوروبيين

Lebanon 24
25-11-2021 | 16:40
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