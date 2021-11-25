أخبار عاجلة

بريطانيا ستمنع الرحلات من 6 دول أفريقية بسبب المتحور الجديد من كورونا

Lebanon 24
25-11-2021 | 17:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المغرب يُعلق الرحلات المباشرة مع بريطانيا وألمانيا وهولندا اعتبارا من الغد بسبب كورونا
lebanon 24
26/11/2021 06:19:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء بريطانيا: لا يوجد ما يستدعي فرض إغلاق تام في بريطانيا بسبب وباء كورونا وعلينا أن نجهز خططا بديلة
lebanon 24
26/11/2021 06:19:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ولاية بافاريا الألمانية توقف جميع الأسواق الخاصة باحتفالات العام الجديد بسبب تفشي كورونا
lebanon 24
26/11/2021 06:19:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط تتراجع 2% بفعل مخاوف من زيادة المعروض وسلالة كورونا الجديدة (الجزيرة)
lebanon 24
26/11/2021 06:19:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:04 | 2021-11-25
18:38 | 2021-11-25
18:19 | 2021-11-25
18:09 | 2021-11-25
18:06 | 2021-11-25
18:00 | 2021-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website