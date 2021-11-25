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الطيران المدني السعودي تصدر تعميماً للناقلات الجوية بالسماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من إندونيسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام ومصر والهند

Lebanon 24
25-11-2021 | 18:09
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