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‏واشنطن:مجلس محافظي الوكالة الذرية سيلتئم في جلسة استثنائية قبل نهاية العام إذا لم تتعاون ⁧‫إيران‬⁩

Lebanon 24
25-11-2021 | 18:38
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