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إيطاليا تمنع دخول القادمين إليها الذين زاروا بعض دول جنوب القارة الإفريقية خلال الـ14 يوما الماضية بسبب تفشي السلالة الجديدة من كورونا (سكاي نيوز)
Lebanon 24
26-11-2021
|
03:06
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