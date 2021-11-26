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العقود الآجلة للخام الأميركي تهبط بأكثر من 4 دولارات إلى 74.14 دولاراَ للبرميل

Lebanon 24
26-11-2021 | 03:09
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