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إسرائيل تعلن تسجيل إصابة بالمتحور الجديد لكوفيد-19 المرصود في جنوب إفريقيا (الجزيرة)

Lebanon 24
26-11-2021 | 03:16
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