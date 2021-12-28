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أسعار النفط ترتفع وتقترب من عتبة الـ80 دولارا وبرنت عند 79.60 للبرميل

Lebanon 24
28-12-2021 | 06:23
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