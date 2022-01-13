أخبار عاجلة

حاكم كاليفورنيا يرفض الإفراج المشروط عن سرحان سرحان المدان باغتيال روبرت كينيدي

Lebanon 24
13-01-2022 | 19:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عضوا المجلس الدستوري القاضي المتقاعد ألبرت سرحان والمحامية ميراي نجم يقسمان اليمين أمام رئيس الجمهورية في حضور رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب قبل مباشرة مهامهما
lebanon 24
14/01/2022 07:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين منذ 25 تشرين الأول في السودان (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
14/01/2022 07:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: يجب محاكمة من يرفضون الإدلاء بشهادتهم في تحقيق اقتحام الكونغرس
lebanon 24
14/01/2022 07:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: واشنطن والناتو يرفضان حق روسيا في المطالبة بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا
lebanon 24
14/01/2022 07:26:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
23:54 | 2022-01-13
23:31 | 2022-01-13
23:15 | 2022-01-13
19:02 | 2022-01-13
18:59 | 2022-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website