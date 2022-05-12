عون: الجمود الحاصل في تحقيقات انفجار المرفأ ألحق الظلم بعدد من الموقوفين الذين يتعذر البت بأوضاعهم ومنهم من قد يكون بريئاً وعليه يجب الاسراع باستكمال التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة

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