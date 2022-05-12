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ميقاتي: ما نقوم به هو الدور الطبيعي لادارة شؤون الدولة مع علمنا بحجم الصعوبات وبالوضع الاقتصادي ولا نريد أن نرهق المواطن باي اعباء اضافية وبالوقت نفسه نريد أن نستمر بتسيير المرافق العامة كما يجب

Lebanon 24
12-05-2022 | 04:15
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13/05/2022 03:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
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