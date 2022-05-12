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الرئيس عون طلب من وزراء العدل والدفاع والداخلية التشديد على ضرورة ضبط الراشي والمرتشي خلال فترة الانتخابات

Lebanon 24
12-05-2022 | 05:21
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