الرئيس عون طلب من وزيري الدفاع والداخلية ضبط الوضع الأمني في مراكز الإقتراع ومحيطها لمنع القيام بأي أعمال شغب تؤدي إلى تعكير أجواء العملية الانتخابية

Lebanon 24