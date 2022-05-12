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مقررات جلسة مجلس الوزراء: الموافقة على دفتر شروط الخدمات البريدية والمواقفة على عرض وزير الطاقة لمنح تراخيص لبناء محطات على الطاقة الشمسية

Lebanon 24
12-05-2022 | 06:04
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