Advertisement

أخبار عاجلة

إنقطاع في التيار الكهربائي في دائرة البقاع الثانية منذ الساعة الواحدة ظهرا (الجديد)

Lebanon 24
12-05-2022 | 07:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إحتجاجات في بلدة عين قانا الجنوبية و قطع طرقات بسبب إنقطاع في التيار الكهربائي
lebanon 24
13/05/2022 03:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء.. هؤلاء هم المرشحون للانتخابات في دائرة البقاع الثانية
lebanon 24
13/05/2022 03:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24
من هم المرشحون للانتخابات في دائرة البقاع الثانية؟
lebanon 24
13/05/2022 03:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: عن دائرة صور النائب حسن عز الدين والنائب حسين جشي عن بيروت عن الدائرة الثانية النائب أمين شري عن دائرة البقاع الثالثة الدكتور حسين الحاج حسن الدكتور علي المقداد والدكتور إبراهيم الموسوي وإيهاب حمادة
lebanon 24
13/05/2022 03:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:14 | 2022-05-12
18:14 | 2022-05-12
17:37 | 2022-05-12
17:36 | 2022-05-12
17:35 | 2022-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website