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"أوبك" تخفض توقعات إنتاج النفط في 2022 من المنتجين خارج المنظمة بمقدار 0.3 مليون برميل يوميا

Lebanon 24
12-05-2022 | 08:10
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