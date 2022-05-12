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سي إن إن عن شهود: الجنود الإسرائيليون أطلقوا النار على الصحفيين ومنهم أبو عاقلة ولم يكن هناك مسلحون فلسطينيون (الجزيرة)

Lebanon 24
12-05-2022 | 11:08
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