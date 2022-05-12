Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز نقلا عن مصدر فرنسي: نستبعد إمكانية حل الولايات المتحدة وإيران خلافهما بشأن الاتفاق النووي سريعا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
12-05-2022 | 11:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز" نقلا عن دبلوماسي فرنسي: لا نتوقع حل الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي سريعا
lebanon 24
13/05/2022 04:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ينفي صحة تقرير رويترز بشأن ملامح اتفاق إحياء الاتفاق النووي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/05/2022 04:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لرويترز: البابا فرنسيس يبحث إمكانية لقاء بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في القدس (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/05/2022 04:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الصيني إلى مفاوضات فيينا: تفصلنا خطوة واحدة صغيرة عن الاتفاق النهائي مع إيران بشأن برنامجها النووي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/05/2022 04:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:14 | 2022-05-12
18:14 | 2022-05-12
17:37 | 2022-05-12
17:36 | 2022-05-12
17:35 | 2022-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website