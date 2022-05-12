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الدفاع الأوكرانية: روسيا تستعد لإصدار جوازات سفرها في المناطق التي تسيطر عليها بأوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
12-05-2022 | 12:03
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