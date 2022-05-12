Advertisement

أخبار عاجلة

مندوب الصين في الأمم المتحدة: العقوبات على روسيا لن تجلب السلام للعالم (العربية)

Lebanon 24
12-05-2022 | 13:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: العقوبات ليست الحل الأمثل للأزمة في أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/05/2022 04:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا في الأمم المتحدة: لم ندخل أوكرانيا كمحتلين وإنما مدافعين عن دونباس (العربية)
lebanon 24
13/05/2022 04:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوبة أميركا في الأمم المتحدة: روسيا ستواجه عواقب إذا استخدمت أسلحة كيميائية في أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
13/05/2022 04:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة: روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
13/05/2022 04:05:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:14 | 2022-05-12
18:14 | 2022-05-12
17:37 | 2022-05-12
17:36 | 2022-05-12
17:35 | 2022-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website