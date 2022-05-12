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رئيس المجلس الأوروبي خلال زيارته لهيروشيما: الأمن العالمي مهدد بـ"الغزو الروسي" لأوكرانيا وبالاختبارات الصاروخية لكوريا الشمالية

Lebanon 24
12-05-2022 | 23:41
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