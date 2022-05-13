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وزير الخارجية الفرنسي: دول مجموعة الـ7 متحدة لدعم أوكرانيا حتى تنتصر

Lebanon 24
13-05-2022 | 04:08
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