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الصين تقول إن الثقة بمصداقية هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد تضررت نتيجة للتصويت على التحقيق في الانتهاكات الروسية المزعومة في أوكرانيا

Lebanon 24
13-05-2022 | 04:29
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