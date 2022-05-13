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وزير الداخلية بعد إجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي: انا مندوب المواطنين في العملية الانتخابية وجاهزون لتلقي جميع الشكاوى ضمن غرفة عمليات وحلها سريعاً

Lebanon 24
13-05-2022 | 04:58
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