وزير الداخلية بعد إجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي: انا مندوب المواطنين في العملية الانتخابية وجاهزون لتلقي جميع الشكاوى ضمن غرفة عمليات وحلها سريعاً

Lebanon 24