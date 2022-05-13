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شرطة الاحتلال الاسرائيلي تنصب حواجز على الطريق المؤدي إلى مقبرة جبل صهيون وتعيق وصول الفلسطينيين (الجزيرة)
Lebanon 24
13-05-2022
|
08:32
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