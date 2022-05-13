Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن: الشيخ خليفة كان شريكا وصديقا حقيقيا للولايات المتحدة

Lebanon 24
13-05-2022 | 08:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: بايدن يعين السفيرة الأميركية الحالية في سلوفاكيا كسفيرة جديدة للولايات المتحدة في أوكرانيا
lebanon 24
13/05/2022 19:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء بريطانيا يعبر عن حزنه الشديد لوفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة
lebanon 24
13/05/2022 19:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: نعزي شعب الإمارات بوفاة الشيخ خليفة
lebanon 24
13/05/2022 19:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تُعلن الحداد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام لوفاة الشيخ خليفة بن زايد
lebanon 24
13/05/2022 19:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:36 | 2022-05-13
12:26 | 2022-05-13
12:20 | 2022-05-13
12:18 | 2022-05-13
11:55 | 2022-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website