نصرالله: أتوقف عند الجريمة التي قام بها الصهاينة والتي ادت الى مقتل الصحافية شيرين ابو عاقلة التي كانت شاهدة على الاعتداءات اليومية للصهاينة واصبحت اليوم الشهيدة

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