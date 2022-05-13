نصرالله: حاول البعض ان ينقل النقاش من جريمة خطيرة ارتكبها جنود العدو الى دين وانتماء شيرين ابو عاقلة لكن الرسالة الاقوى في شهادة هذه السيدة المظلومة انها مسيحية

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