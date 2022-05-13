Advertisement

أخبار عاجلة

السنيورة لـ"صوت كل لبنان": المطلوب من اللبنانيين ان يقوموا بواجبهم بالاقتراع وهذا حقهم

Lebanon 24
13-05-2022 | 10:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المولوي: اقتراع المغتربين تمّ بنجاح وهذا يؤكد إصرارنا على إنجاز الانتخابات النيابية التي تعني اللبنانيين جميعاً
lebanon 24
13/05/2022 20:01:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: فليعبّر كل شخص عن رأيه في الانتخابات وهذا الأمر يعني كل اللبنانيين ولنعطِ الشباب مجالاً
lebanon 24
13/05/2022 20:01:36 Lebanon 24 Lebanon 24
فؤاد السنيورة: أنا منخرط بالانتخابات وعلى جميع اللبنانيين ممارسة هذا الحق (LBCI)
lebanon 24
13/05/2022 20:01:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المصادر النظيفة ملجأ اللبنانيين في ظل أزمة الكهرباء.. وهذا ما يجب أن تعرفوه
lebanon 24
13/05/2022 20:01:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:36 | 2022-05-13
12:26 | 2022-05-13
12:20 | 2022-05-13
12:18 | 2022-05-13
11:55 | 2022-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website